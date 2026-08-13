ROCCASTRADA – Il Comune di Roccastrada ha pubblicato il bando per accedere ai contributi ad integrazione dei canoni di locazione, con il sostegno di risorse stanziate dalla Regione Toscana.

Il bando è aperto fino a venerdì 25 settembre e la domanda può essere presentata da cittadini residenti sul territorio roccastradino e in possesso dei requisiti previsti per accedere a contributi destinati a integrare canoni di locazione riferiti al 2026.

La presentazione della domanda. La domanda, che dovrà essere presentata su modello predisposto dall’amministrazione comunale, dovrà essere integrata con modelli Ise (Indicatore della situazione economica) e Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità e altra documentazione prevista dal bando, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Regione Toscana.

I soggetti in possesso dei requisiti minimi saranno collocati in un’apposita graduatoria e divisi in due fasce, A e B, sulla base dei diversi livelli di reddito e del canone annuo di locazione. Le domande presentate saranno, poi, esaminate attraverso una rilevazione incrociata dei dati al fine di garantire un controllo rispondente ai parametri stabiliti dal bando.

Modalità di presentazione delle domande. Le domande, compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e disponibili presso il centralino del palazzo comunale oppure scaricabili dal sito web istituzionale del Comune di Roccastrada – www.comune.roccastrada.gr.it – potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

consegnata a mano presso l’ Ufficio Protocollo del Comune di Roccastrada;

del Comune di Roccastrada; spedita, all’indirizzo del Comune in Corso Roma n. 8 – 58036 – Roccastrada (GR) , tramite raccomandata postale A/R (N.B.: che dovrà comunque pervenire al protocollo dell’Ente entro il termine di scadenza del bando);

, tramite raccomandata postale A/R (N.B.: che dovrà comunque pervenire al protocollo dell’Ente entro il termine di scadenza del bando); inviata a mezzo Pec (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo [email protected] .

Le domande digitali dovranno essere obbligatoriamente in formato Pdf e contenere un numero di file non superiore al numero di documenti presentati.

Informazioni: per richiedere chiarimenti e informazioni sul bando e sulle modalità per la presentazione della domanda, è possibile contattare lo sportello socio educativo telefonicamente allo 0564-561244 nei seguenti giorni e orari: martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 o via e-mail: [email protected].