GAVORRANO – «Sono favorevole alla transizione energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma questo deve avvenire in armonia con il territorio, nel rispetto del paesaggio, della sua storia e senza sottrarre suolo all’agricoltura». A intervenire sul tema dei grandi impianti agrivoltaici è Massimo Borghi, assessore all’Urbanistica e alla Legalità del Comune di Gavorrano.

«L’Italia deve riuscire a essere il più possibile autonoma nella produzione di energia per il proprio fabbisogno e credo sia giusto puntare sulle fonti rinnovabili e pulite: idroelettrico, eolico, fotovoltaico e, dove possibile, geotermia. Questo aiuterebbe l’autonomia del Paese e potrebbe incidere positivamente sulle bollette, diventate troppo pesanti per famiglie e imprese».

«Allo stesso tempo – prosegue Borghi – sono convinto che sui territori debbano essere gli enti locali, Regioni, Province e Comuni, attraverso gli strumenti di programmazione e insieme ai cittadini, a individuare i luoghi più adatti alla produzione di energia. Lo sviluppo delle energie alternative deve rispettare il paesaggio, i vincoli legati alla storia dei luoghi e non consumare territorio utile all’agricoltura e alle attività collegate».

«Non condivido quello che considero un assalto al territorio della Maremma e alle sue peculiarità. Nel Comune di Gavorrano si prevede l’utilizzo di circa 300 ettari per impianti agrivoltaici, con strutture in acciaio alte fino a cinque metri, oltre a chilometri di cavidotti e cabine di smistamento verso la rete di distribuzione. Un impatto che interessa altro territorio a uso agricolo e che ritengo fuori da ogni logica di gestione equilibrata».

«Da mesi dico no ai mega impianti collocati in zone cruciali del territorio, vocate all’agricoltura e all’agriturismo, dove ci sono aziende che stanno riconvertendo le proprie colture e i terreni al biologico, bellezze naturali e produzioni di qualità come quella vitivinicola».

Borghi sottolinea poi il ruolo dei Comuni nei procedimenti autorizzativi: «I Comuni sono di fatto espropriati dal ruolo decisionale e il loro parere negativo non è sufficiente a fermare l’installazione dei mega impianti, perché l’autorizzazione viene concessa a livello ministeriale».

«Ho deciso di appoggiare il comitato di cittadini “Collettivo Diritti in Palestina”, firmando la petizione proposta contro il mega impianto di Pian del Bichi, nel Comune di Roccastrada. Secondo quanto denunciato dal comitato, dietro all’operazione c’è l’azienda israeliana Shikun & Binui. La stessa società avrebbe opzionato un terreno anche nel Comune di Gavorrano, in località Merlina, per un impianto da 22,5 MW».

«Sono d’accordo con la transizione energetica, ma credo che debba esserci anche un’etica. Mi rivolgo a chi è sceso in piazza per la popolazione palestinese o a sostegno della Global Sumud Flotilla: mobilitiamoci anche rispetto alle attività di queste aziende sui nostri territori. Il problema non è soltanto locale e per questo servirebbe una mobilitazione più ampia».

«È un tema che riguarda tutti quei territori che in questi mesi si stanno battendo contro un modello di produzione energetica che, a mio avviso, non porta benefici alle comunità locali, disincentiva l’agricoltura e risponde a una logica di sfruttamento del territorio».

«Le alternative serie e concrete esistono. Il rapporto Ispra 2024 indica la possibilità di utilizzare aree abbandonate e degradate, cave e miniere dismesse, aree industriali inutilizzate, tettoie di stabilimenti industriali e commerciali e tetti delle abitazioni, favorendo anche lo sviluppo delle comunità energetiche. Una strada che consentirebbe di produrre energia evitando ulteriore consumo di suolo».

«Non sono tra quelli del no a ogni ipotesi – conclude Borghi –. Sono tra quelli del sì alle cose programmate, serie e sensate».