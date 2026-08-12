FOLLONICA – La Commissione Pari Opportunità del Comune di Follonica sostiene la nascita della Scuola di Italiano Penny Wirton, che aprirà il 1° ottobre, e invita cittadine e cittadini a diventare volontarie e volontari.

«Insegnare l’italiano significa offrire molto più di una lingua: significa favorire inclusione, autonomia, relazioni e pari opportunità. Non è necessario essere insegnanti. Bastano poche ore alla settimana, la voglia di ascoltare e il desiderio di mettersi a disposizione degli altri».

Le lezioni si svolgono uno a uno o in piccoli gruppi, con il metodo Penny Wirton: senza voti, senza banchi, mettendo al centro la persona.

Il corso è rivolto a ragazze e ragazzi fino a 16 anni.

Un piccolo gesto può cambiare il futuro di una persona e rendere la nostra comunità ancora più accogliente.

Se vuoi diventare volontario o ricevere maggiori informazioni: [email protected] – https://www.facebook.com/CommissionePariOpportunitaFollonica