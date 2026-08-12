GROSSETO – È comparsa da un giorno all’altro, abbandonata probabimente nella notte, con il favore delle tenebre: il venerdì sera non c’era, e lunedì 10 agosto era lì, completamente sventrata, a terra a bordo strada.

Stiamo parlando della carcassa di una roulotte a cui manca l’asse con le ruote. La scocca insomma, il “guscio” che fa da copertura, senza letti ed elettrodomestici.

Il ritrovamento in via Giordania

L’insolito ritrovamento è stato fatto in via Giordania, davanti a un parcheggio che in passato era già stato oggetto di abbandoni di auto e persino di un’altra roulotte. Qualche mese fa il Comune, con l’assessore Erika Vanelli, aveva fatto rimuovere tutti i mezzi abbandonati, e da allora l’area era rimasta pulita.

Due giorni fa, invece, è comparsa la roulotte, ma non sul parcheggio: direttamente in strada, costituendo anche un elemento di pericolo, nonostante la viabilità nella zona non sia intensa.

La rimozione e i costi per il Comune

«Appena saputo ho fatto transennare l’area – afferma l’assessore del Comune di Grosseto Erika Vanelli – e stiamo lavorando per la rimozione, che però non peserà poco». Far portare via questo tipo di rifiuto, infatti, può gravare sulle casse comunali, e dunque sulle tasche di tutti i cittadini, per diverse migliaia di euro, come conferma la stessa assessora.

La caccia al responsabile

La speranza è che le telecamere in entrata sulla via – per questo orientate non in quel punto preciso – possano almeno portare a individuare il responsabile di questo scempio.