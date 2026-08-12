ORBETELLO – L’assessore all’ambiente Ivan Poccia comunica che è stata effettuata una pulizia straordinaria della spiaggia della Puntata, resa necessaria dalla presenza massiccia di alghe. Si tratta di un intervento aggiuntivo rispetto al servizio ordinario, con un’attenzione particolare per una spiaggia molto frequentata dai residenti di Fonteblanda e Talamone.

Un servizio attivo da marzo

Il servizio di pulizia delle spiagge è attivo dal mese di marzo e proseguirà per tutta la stagione. Il Comune gestisce oltre 30 chilometri di spiagge e, dove necessario, interviene con operazioni straordinarie per garantire la migliore fruibilità possibile.

Tronchi e legname a tutela delle dune

Il Comune ricorda inoltre che la presenza di tronchi e legname sulla spiaggia non è indice di mancata pulizia: questi elementi vengono lasciati laddove necessario per contribuire alla conservazione del sistema dunale. Un ringraziamento, infine, all’ufficio demanio e ambiente, operativo anche nel mese di agosto, per il lavoro quotidiano a servizio del territorio.