CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Proseguono i controlli sulle spiagge di Castiglione della Pescaia per contrastare il fenomeno dell’abbandono notturno di ombrelloni, sdraio e altra attrezzatura sull’arenile pubblico con l’obiettivo di “prenotare” il posto per il giorno successivo.

Il blitz nella notte

La notte scorsa la Polizia Municipale ha effettuato un blitz lungo il tratto di costa compreso tra la spiaggia di Roccamare e il Bagno Bellavita a Casa Mora. Al termine dei controlli sono stati sequestrati circa 120 ombrelloni, 60 tra sdraio, lettini e altra attrezzatura da spiaggia, e anche un sup.

Le regole sull’arenile pubblico

Lasciare attrezzature incustodite sull’arenile pubblico per riservarsi una postazione è una violazione delle regole sull’utilizzo del demanio marittimo. Per i responsabili sono previste sanzioni amministrative e il materiale lasciato abusivamente viene rimosso e sottoposto a sequestro.

«Le spiagge sono un bene pubblico»

«Ci dispiace per i turisti che questa mattina si sono trovati senza la propria attrezzatura da spiaggia – dichiara la sindaca Elena Nappi – ma è importante ribadire che lasciare ombrelloni e sdraio durante la notte per assicurarsi il posto in prima fila sull’arenile per il giorno dopo è una violazione. Le spiagge sono un bene pubblico e devono poter essere fruite da tutti nel rispetto delle regole».

Controlli anche nei prossimi giorni

«I controlli continueranno anche nei prossimi giorni – aggiunge la sindaca – proprio per evitare che si ripetano episodi di questo genere e per garantire il corretto utilizzo, per tutti, delle nostre spiagge. Il rispetto delle regole è fondamentale per assicurare a residenti e turisti di godere al meglio del nostro mare e di tutto il territorio».