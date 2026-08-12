ORBETELLO – Da ieri (martedì 11 agosto) è in vigore la nuova ordinanza disposta dall’amministrazione comunale di Orbetello che obbliga i proprietari di animali d’affezione a detergere le deiezioni liquide negli spazi pubblici: «L’amministrazione comunale riceve con frequenza crescente segnalazioni da parte della cittadinanza – si legge nell’ordinanza – con le quali viene rappresentato il disagio arrecato dalla presenza di deiezioni liquide di animali d’affezione su marciapiedi, aree pedonali, aree verdi e altri spazi di uso comune destinati alla vita sociale, alla mobilità e al gioco di adulti e bambini».

Al fine di tutelare la salute pubblica e di prevenire situazioni di degrado del territorio comunale, quindi, l’ordinanza impone a tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro custodia o conduzione, di:

– munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette o altri contenitori d’acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, da versare all’occorrenza per provvedere alla pulizia delle deiezioni liquide;

– riversare una congrua quantità di acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide dei cani, ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti, comprese le aree verdi di cui all’art. 37 del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale, nonché sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico e sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via.

È, inoltre, assolutamente vietato consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, uffici, negozi e vetrine.

In caso di infrazione si rischiano sanzioni dai 25 ai 500 euro.

«Gli animali domestici e i cani, nel caso specifico – sottolinea l’assessore all’igiene ambientale del Comune di Orbetello, Ivan Poccia – sono i benvenuti a Orbetello, ma i conduttori devono rispettare alcune fondamentali norme di comportamento. Ciò si è reso necessario in conseguenza dell’importante afflusso di turisti che transitano all’interno dei nostri centri abitati e, quindi, il crescente numero di animali d’affezione presenti, le cui deiezioni, in particolare con le alte temperature, causano cattivi odori. Ringraziamo i commercianti del Ccn del centro storico di Orbetello per aver realizzato e già iniziato ad affiggere nelle proprie attività dei cartelli che invitano al rispetto dell’ordinanza».

Per invitare cittadini e turisti al rispetto dell’ordinanza si è, infatti, reso disponibile il Centro Commerciale Naturale del centro storico di Orbetello, presieduto da Fabrizio Bellucci: «Una collaborazione importante – aggiunge l’assessore alla cultura al turismo e al commercio, Maddalena Ottali – che va ad aggiungersi a quella sempre più attiva tra il mio assessorato e quello di Poccia. Ancora una volta i nostri commercianti si dimostrano estremamente sensibili rispetto alle esigenze della comunità: li ringrazio molto per essersi immediatamente impegnati per garantire il più possibile il rispetto dell’ordinanza e quindi, di fatto, mettendo in pratica un’azione propedeutica a preservare il decoro del nostro centro storico».

«Ai cartelli realizzati dal Ccn – dice ancora Poccia in conclusione – seguiranno quelli realizzati dall’amministrazione e saranno installati su tutto il territorio comunale non appena sarà concluso l’iter autorizzativo».