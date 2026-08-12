PISA – Una nuova scossa di terremoto di magnitudo ML 3.7 è stata registrata con epicentro in mare, al largo di Marina di Pisa a 9 chilomtri di profondità. Il sisma è stato avvertito in diversi punti lungo la costa toscana.
Da diversi giorni è in corso nell’area pisana uno sciame sismico, seguito alla prima scossa di magnitudo 4.3 dello scorso 4 agosto con epicentro al parco di San Rossore.
Nessun danno segnalato
Subito dopo la scossa sono state effettuate le verifiche attraverso il sistema regionale di Protezione Civile. Al momento non risultano criticità né segnalazioni di danni a persone o strutture.
L’evento ha comunque attirato l’attenzione della popolazione, soprattutto nelle località costiere dove il movimento tellurico è stato percepito.
L’area interessata dalla scossa
Secondo l’analisi del Settore Sismica della Regione Toscana, l’attività sismica di questa zona è storicamente conosciuta e si mantiene generalmente su livelli energetici simili a quelli registrati con l’evento.
La scossa è riconducibile a un sistema di faglie parallele alla linea di costa, che nel corso dei secoli ha manifestato una regolare attività, in linea con quella osservata anche in occasione dell’evento registrato.
Possibili altre scosse
Non è esclusa la possibilità che nelle prossime ore possano verificarsi ulteriori scosse di assestamento. La situazione viene quindi monitorata dagli organismi competenti, mentre proseguono le verifiche sul territorio.
Al momento, comunque, il quadro fornito dalla Protezione Civile regionale non evidenzia particolari criticità.