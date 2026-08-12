ORBETELLO – Un tir carico di cocomeri e meloni è rimasto coinvolto in un incidente sull’Aurelia, la a strada statale 1, in direzione sud, a poca distanza dall’uscita di Ansedonia, nel comune di Orbetello. L’autista è rimasto illeso.

La messa in sicurezza

Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco di Orbetello e la gru del comando di Grosseto, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo pesante. Presenti anche i carabinieri, la polizia stradale e il personale Anas.