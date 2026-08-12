MANCIANO – Un tramonto decisamente diverso dal solito quello di oggi, mercoledì 12 agosto. Tanti cittadini e visitatori si sono ritrovati nei punti panoramici della Maremma per osservare il raro fenomeno dell’eclissi solare.
Anche se la fascia di totalità ha interessato principalmente la Penisola Iberica e l’Oceano Atlantico, l’Italia ha potuto godere di un suggestivo spettacolo parziale di circa l’80%. Il disco lunare ha iniziato a scalfire il Sole nel tardo pomeriggio, raggiungendo la massima copertura attorno alle 20:12, proprio pochi minuti prima che l’astro calasse dietro l’orizzonte collinare.
La risposta del territorio
Nei punti più alti della Maremma appassionati, fotografi e curiosi si sono muniti di occhiali con filtro Iso e fotocamere per immortalare e osservare il bellissimo evento.
Nonostante la bassa altezza del Sole sull’orizzonte abbia reso la finestra di osservazione ridotta, il cielo terso della Maremma ha garantito condizioni ottimali per seguire le fasi cruciali dell’evento fino agli ultimi momenti di luce.