MANCIANO – Un tramonto decisamente diverso dal solito quello di oggi, mercoledì 12 agosto. Tanti cittadini e visitatori si sono ritrovati nei punti panoramici della Maremma per osservare il raro fenomeno dell’ eclissi solare .

Anche se la fascia di totalità ha interessato principalmente la Penisola Iberica e l’Oceano Atlantico, l’Italia ha potuto godere di un suggestivo spettacolo parziale di circa l’80%. Il disco lunare ha iniziato a scalfire il Sole nel tardo pomeriggio, raggiungendo la massima copertura attorno alle 20:12, proprio pochi minuti prima che l’astro calasse dietro l’orizzonte collinare.