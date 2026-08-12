Foto di repertorio

MARINA DI GROSSETO – Dopo il grande successo al debutto lo scorso anno, torna ad animare l’estate della costa maremmana la Mezza di Mezzanotte, la suggestiva maratonina sotto le stelle giunta alla sua seconda edizione. L’appuntamento, valido come decima tappa del circuito podistico Uisp Corri nella Maremma 2026, si terrà venerdì 21 agosto a Marina di Grosseto (nella foto, la partenza della passata edizione).

I podisti si sfideranno in un’affascinante cornice notturna con il via fissato per le 21,30. Due le opzioni di percorso previste per gli atleti: la gara principale sulla distanza dei ventuno chilometri e un’altra, più ridotta, di undici.

Il quartier generale dell’evento, con partenza e arrivo per tutti i partecipanti, sarà ancora al Bagno Tirreno. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Grosseto e organizzata in collaborazione con Uisp Comitato di Grosseto e Running 42.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate online sulla piattaforma Endu (www.endu.it) oppure direttamente di persona presso il negozio Running 42 a Grosseto.