Foto di repertorio

GROSSETO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, sull’Aurelia, in direzione Roma, nel territorio comunale di Grosseto.

(Foto d’archivio)

L’allarme è stato lanciato alle 14.13, quando la centrale operativa del 118 ha attivato i soccorsi per uno scontro che ha coinvolto due auto.

I soccorsi sul posto

Nell’incidente è rimasta ferita una donna di 63 anni, che dopo le prime cure ricevute sul posto è stata trasportata in codice 2 al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Non sarebbe in gravi condizioni.

Per prestare assistenza sono intervenuti i volontari della Misericordia di Albinia, il personale dell’automedica di Orbetello e la Croce Rossa dell’Argentario.

Accertamenti sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le Forze dell’Ordine, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire le cause che hanno portato al coinvolgimento dei due veicoli.