Foto di repertorio

CINIGIANO – Incendio di macchia e bosco nella scorsa notte in località Piantaverna, nel territorio comunale di Cinigiano.

Le fiamme hanno interessato un’area di vegetazione e hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella protezione delle abitazioni presenti nella zona.

Vigili del Fuoco al lavoro nella notte

Sul posto sono intervenute la squadra del distaccamento di Arcidosso e una squadra della sede centrale di Grosseto. I vigili hanno lavorato per contenere e spegnere l’incendio, prestando particolare attenzione ad alcune abitazioni minacciate dall’avanzare delle fiamme.

L’intervento ha permesso di presidiare gli edifici presenti nelle vicinanze del fronte dell’incendio e di operare per mettere sotto controllo la situazione.

Sul posto anche Aib e Carabinieri Forestali

Alle operazioni hanno partecipato anche il personale dell’organizzazione regionale Aib della Regione Toscana, impegnato nelle attività di supporto per la gestione dell’incendio, e i Carabinieri Forestali.

La presenza delle diverse squadre ha consentito di coordinare le attività di spegnimento e di controllo dell’area interessata dalle fiamme.

L’incendio vicino alle case

L’incendio ha interessato principalmente macchia e bosco in località Piantaverna. Le operazioni dei soccorritori si sono concentrate sul contenimento del fronte e sulla salvaguardia delle abitazioni che si trovavano nelle vicinanze.

Sono in corso gli accertamenti per verificare l’origine dell’incendio.