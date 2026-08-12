SORANO – Il campo polivalente comunale di Sorano è a disposizione di cittadini e visitatori per praticare liberamente basket e pallavolo. L’accesso alla struttura è gratuito, senza necessità di prenotazione, tutti i giorni dalle ore 9 fino al tramonto.

Una possibilità pensata per favorire la pratica sportiva, la socialità e l’utilizzo degli spazi pubblici, con particolare attenzione ai più giovani. L’Amministrazione comunale invita tutti a vivere il campo con responsabilità, nel rispetto degli altri utenti, delle attrezzature e dell’ambiente, lasciando pulito lo spazio dopo l’utilizzo. I minori dovranno essere accompagnati e sorvegliati da un adulto.

«Vogliamo che gli spazi comunali siano realmente vissuti e a disposizione della nostra comunità» – dichiara il sindaco Barbara Belcari.

«Lo sport – aggiunge l’assessore allo Sport Gioia Zamperini – è un importante momento di aggregazione, soprattutto per bambini e ragazzi, e poter avere un luogo dove incontrarsi e giocare liberamente rappresenta un valore per Sorano. Per questo abbiamo scelto di rendere il campo accessibile gratuitamente e senza prenotazione, chiedendo in cambio a tutti una cosa semplice ma fondamentale: averne cura e rispettarlo come un bene di tutti».

L’obiettivo è infatti quello di favorire un utilizzo il più possibile ampio della struttura, promuovendo allo stesso tempo comportamenti responsabili che consentano di mantenerla in buone condizioni e a disposizione dell’intera comunità.

Per eventuali segnalazioni o richieste è possibile contattare il centralino del Comune al numero 0564 633023 oppure scrivere all’Ufficio tecnico all’indirizzo [email protected].