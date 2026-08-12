GROSSETO. «US Grosseto 1912 comunica che, a decorrere dalla data odierna e fino a nuova comunicazione, è stato disposto il silenzio stampa. Pertanto, calciatori, staff tecnico, dirigenti e tesserati non rilasceranno dichiarazioni, interviste o commenti agli organi di informazione». Inizia così la nota ufficiale della società biancorossa.

La decisione, che non è stata motivata, arriva al termine di una giornata importante con la scadenza dei termini per la presentazione dei documenti nell’ambito della mediazione per l’accordo sulla gestione del centro sportivo di Roselle.

«La comunicazione della società sarà affidata esclusivamente ai canali ufficiali di US Grosseto 1912. La decisione è assunta con l’obiettivo di consentire a tutte le componenti del club di concentrarsi esclusivamente sull’attività sportiva e sull’imminente avvio della stagione. US Grosseto 1912 non rilascerà ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione del periodo di silenzio stampa».