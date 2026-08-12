GROSSETO – Viveva in simbiosi con il suo padrone che ora non c’è più. E adesso Miciotto è solo nella sua vecchia casa.

«C’è un gattino di circa 13 anni che, dopo tanti anni di compagnia, si ritrova solo e cerca una nuova famiglia». A raccontare la sua storia è Anna, che per otto anni ha assistito un signore anziano ora venuto a mancare. Il micio era la sua compagnia di tutti i giorni e adesso, rimasto senza il suo padrone, ha bisogno di qualcuno che possa accoglierlo.

Un micio che soffre la solitudine

Per il momento il gatto resta a Grosseto, nella casa del signore, dove Anna passa a trovarlo e a stargli vicino un po’ ogni giorno. «Poi ritorna solo solo, e cerca il suo padrone», racconta. Il micio, spiega, soffre molto la solitudine e avrebbe bisogno di una casa e di una presenza costante. Ha circa 13 anni e segue un’alimentazione particolare, dettaglio di cui la nuova famiglia dovrà tenere conto.

Come adottarlo

Anna ha lanciato l’appello per trovargli una sistemazione e chiede aiuto a chiunque possa dare una mano. Chi fosse interessato ad accogliere il gattino può contattare il numero 333.686.3638 (Anna).

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