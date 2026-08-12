GROSSETO – Scadeva alle 12 di oggi il termine ultimo per la presentazione da parte dell’Us Grosseto dei documenti richiesti dal Comune di Grosseto per procedere con l’accordo che metterebbe fine al contenzioso sul centro sportivo di Roselle e sulla sua futura utilizzazione da parte della società biancorossa.

Il Comune conferma di aver ricevuto la documentazione e di stare vagliando con i propri tecnici se gli atti presentati siano idonei rispetto alle richieste. Rispetto alla volta scorsa quando subito dopo l’incontro di mediazione il comunicato del Comune è molto più prudente.

«La scadenza fissata dal Comune di Grosseto alle ore 12 di oggi – si legge nella nota ufficiale del Comune – per la presentazione della documentazione necessaria a perfezionare l’iter di mediazione con l’US Grosseto per la concessione dell’impianto sportivo di Roselle si inserisce perfettamente nel percorso politico e amministrativo seguito dall’Amministrazione comunale per arrivare a una soluzione sostenibile e conforme alle regole. L’obiettivo del Comune è sempre stato duplice: salvaguardare e valorizzare l’impianto sportivo di Roselle, garantendone la piena funzionalità, e al tempo stesso ridurre le pendenze finanziarie dell’Ente attraverso il riconoscimento di un canone concessorio a carico della società sportiva».

«La definizione di un termine per la presentazione degli atti necessari risponde quindi a una precisa esigenza di chiarezza, responsabilità e tutela dell’interesse pubblico. La volontà dell’Amministrazione è quella di giungere a una soluzione sostenibile, verificabile e pienamente rispettosa delle procedure».

«La documentazione presentata dall’US Grosseto è attualmente al vaglio degli uffici comunali, che stanno procedendo all’esame degli atti e degli elementi prodotti. Al termine di questa fase, l’Amministrazione assumerà le proprie determinazioni attraverso un apposito atto, nel quale saranno riportate le conclusioni della procedura».

«In questa vicenda, dunque, contano gli atti, le verifiche, le procedure e le decisioni assunte nelle sedi competenti, non le ricostruzioni strumentali o le polemiche politiche. L’Amministrazione Vivarelli Colonna è al fianco dei propri tecnici, ne sostiene il lavoro e ne riconosce la professionalità, nella convinzione che il rispetto delle procedure e la correttezza amministrativa siano la migliore garanzia per tutelare l’interesse della città. Il Comune continuerà quindi a operare con senso di responsabilità, nell’interesse dell’Ente, della comunità sportiva e della città di Grosseto, attendendo l’esito dell’istruttoria e assumendo successivamente le determinazioni di propria competenza sulla base degli atti e degli elementi oggettivamente disponibili».