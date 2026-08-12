GROSSETO – Incidente stradale questa mattina, mercoledì 12 agosto, lungo la strada Castiglionese, nel tratto compreso tra il Cemivet, il Centro militare veterinario, e Macchiascandona.
Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è finita nel fosso a margine della carreggiata.
Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, due donne e un bambino, che fortunatamente non hanno riportato ferite.
«Il piccolo, a causa dello spavento, non riusciva ad uscire autonomamente dall’abitacolo. La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto a tranquillizzarlo e ad assisterlo nelle operazioni di uscita dal mezzo e a consegnarlo al personale sanitario» affermano i Vigili che hanno anche messo in sicurezza la macchina.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia e gli agenti della Polizia Municipale di Grosseto, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
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