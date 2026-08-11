GROSSETO – I finanzieri del comando provinciale di Grosseto hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, a un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro e di beni mobili e immobili per un importo di 324.618 euro. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, su conforme richiesta della locale procura della Repubblica, nei confronti di una società sportiva con sede a Grosseto e operante nel settore calcistico e del rispettivo rappresentante legale, indagato per il reato di omesso versamento dell’iva.

L’indagine

L’accertamento è nato da un’attività ispettiva svolta dall’Agenzia delle entrate, alla quale è seguita un’indagine condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria. Gli approfondimenti hanno permesso di accertare che la società destinataria del provvedimento non avrebbe versato, in riferimento all’annualità 2023, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle dichiarazioni fiscali presentate.

Il sequestro

Alla luce delle risultanze emerse è stata quindi emessa la misura ablatoria reale, anche nella forma per equivalente, per l’intero ammontare dell’imposta evasa, corrispondente al profitto del reato tributario. Le investigazioni, svolte in sinergia tra la procura della Repubblica di Grosseto e la guardia di finanza, testimoniano l’impegno a presidio della sicurezza e a tutela della legalità economico finanziaria.

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