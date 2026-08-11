SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora ha conferito i Provisini d’argento a cinque realtà locali che, attraverso il lavoro, l’impegno, il servizio alla comunità e la capacità di guardare al futuro, hanno contribuito a dare valore e prestigio al territorio. La cerimonia, svoltasi a Santa Fiora, ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per percorsi diversi, ma accomunati da un forte legame con la comunità e da un contributo significativo alla crescita sociale, economica e culturale del paese.

I riconoscimenti sono andati a Metallica Tortelli S.r.l., per la pluridecennale attività che ha saputo coniugare tradizione artigiana, innovazione tecnologica e qualità imprenditoriale, affermandosi come realtà di riferimento nel settore delle lavorazioni metalliche. Con il suo radicamento nel territorio, l’azienda contribuisce allo sviluppo economico e occupazionale della comunità di Santa Fiora.

Rita Menichetti di WeMay S.r.l., per aver creduto, già dagli anni ’90 e fino a oggi, nelle potenzialità di Santa Fiora quale luogo di innovazione, contribuendo in maniera determinante, anche attraverso WeMay S.r.l., alla ideazione del Santa Fiora Smart Village e alla realizzazione di progetti di sviluppo delle aree interne, fondati sulla digitalizzazione e sulle nuove tecnologie.

Pizzeria La Faggia, per la lunga e apprezzata attività di ristorazione, svolta con passione, professionalità e spirito di accoglienza. Da anni rappresenta un punto di riferimento per cittadini, visitatori e turisti, contribuendo a promuovere l’ospitalità, le tradizioni gastronomiche e l’immagine di Santa Fiora quale luogo di qualità e convivialità.

Il Provisino d’argento è stato assegnato anche al generale Andrea Fornasiero, per il prestigioso servizio reso alle Istituzioni della Repubblica e alle Forze Armate, distinguendosi per elevata professionalità, senso dello Stato e dedizione al bene comune. Già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, fra gli alti incarichi ricoperti vi è quello di Presidente del Consiglio dell’Ordine Militare d’Italia. Con il suo percorso umano e professionale costituisce motivo di orgoglio per la comunità di Santa Fiora, alla quale col cuore appartiene, testimoniando i più alti valori del servizio pubblico.

Infine, l’onorificenza cittadina del Provisino d’argento è stata assegnata anche all’Intercomunale Santa Fiora, per l’importante ruolo educativo, sociale e sportivo svolto nel corso della propria storia, promuovendo attraverso il calcio la cultura dello sport e i valori della lealtà, dell’inclusione, dell’aggregazione e della crescita delle giovani generazioni. Con l’impegno di dirigenti, allenatori, volontari e atleti, l’Intercomunale Santa Fiora rappresenta un patrimonio della comunità e un punto di riferimento per il territorio, contribuendo a rafforzarne l’identità e il senso di appartenenza.

“Il Provisino d’argento è il nostro modo per dire grazie a chi, con il proprio impegno, talento e passione, contribuisce alla crescita di Santa Fiora. – dichiara il sindaco Federico Balocchi – Abbiamo scelto di premiare cinque realtà molto diverse tra loro, che rappresentano l’impresa e il lavoro, l’innovazione, la capacità di guardare al futuro, l’accoglienza, il servizio alle istituzioni e allo Stato, lo sport come strumento di educazione e di coesione sociale. Con questi riconoscimenti vogliamo celebrare non soltanto i risultati raggiunti, ma soprattutto le persone e i valori che stanno dietro a ogni percorso, modelli positivi che ci auguriamo possano essere d’ispirazione per le nuove generazioni”.

La commissione, presieduta da Claudio Pantaloni, consigliere comunale di Santa Fiora, e composta anche dai consiglieri comunali Andrea Olivi e Clito Tattarini, ha deciso all’unanimità le cinque assegnazioni.

“La cerimonia è stata un bel momento di condivisione e partecipazione – commenta Claudio Pantaloni – nel corso del quale abbiamo ricordato anche il nostro amico, recentemente scomparso, Annibale Raponi, sia nel suo ruolo di consigliere comunale, ma anche di uomo dello Stato, che ha saputo coniugare rigore e senso del dovere con una rara umanità, fatta di ascolto, rispetto e attenzione concreta verso gli altri”.

“L’evento è ben riuscito e come amministrazione comunale desideriamo ringraziare di cuore per la collaborazione e il supporto la Contrada di Santa Fiora, che ha arricchito la serata con la presenza dei figuranti che hanno interpretato il banditore, le guardie, il conte e la contessa, ricordando l’origine storica del Provisino d’argento. Un grazie di cuore al nostro parroco Don Gino Governi che ci ha aiutato negli allestimenti”.