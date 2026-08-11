CASTEL DEL PIANO. Sensibilizzare le comunità straniere sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti, perché anch’esse, seguendo le modalità della raccolta differenziata, possano contribuire a rafforzarla e a migliorare la qualità del servizio, facilitando al tempo stesso l’inclusione. È questo lo spirito con cui l’amministrazione comunale di Castel del Piano, d’intesa con l’associazione Carretera Central Ets, ha chiesto a Sei Toscana di costruire un’occasione di confronto dedicata ai cittadini stranieri.

Un incontro in sei lingue

Lo strumento scelto è stato un incontro pubblico, durante il quale gli operatori di Sei Toscana hanno fornito ai cittadini stranieri tutte le informazioni e le indicazioni necessarie. L’invito è stato accolto con entusiasmo dal gestore del servizio che, nel solco delle azioni di comunicazione che accompagnano il piano di riorganizzazione, ha dato subito la propria disponibilità.

L’incontro si è svolto lo scorso 31 luglio nella sala consiliare del Comune di Castel del Piano e ha visto una nutrita partecipazione di cittadine e cittadini di origine straniera, insediati non solo a Castel del Piano ma anche ad Arcidosso, Santa Fiora e Seggiano. A facilitare il dialogo sono stati i mediatori culturali di Carretera Central che, con un innovativo sistema di traduzione simultanea in sei lingue diverse, hanno contribuito ad abbattere le barriere linguistiche.

Il lavoro di Carretera Central

Carretera Central da anni è impegnata nel territorio dell’Unione dei comuni dell’Amiata grossetana attraverso sportelli dedicati ai migranti, presa in carico, accompagnamento all’autonomia e alla piena inclusione sociale, con azioni volte a supportare situazioni di vulnerabilità e a contrastare lo sfruttamento lavorativo.

«È un’azione utile e meritoria – ha commentato il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – che nasce dal territorio e che si configura come una vera e propria buona pratica, da replicare e rafforzare, perché in grado di facilitare e sostenere gli obiettivi legati al miglioramento della raccolta differenziata favorendo, nel contempo, il percorso di integrazione sul territorio dei cittadini stranieri. Voglio allora ringraziare l’amministrazione comunale di Castel del Piano e l’associazione Carretera Central Ets, per l’impegno quotidiano su questo fronte e per aver voluto coinvolgerci in questo processo».

I numeri della differenziata

Castel del Piano, Arcidosso, Santa Fiora e Seggiano sono comuni dove di recente è stata attuata la riorganizzazione del servizio e dove si registrano dati molto positivi di raccolta differenziata: si va dal quasi 65% del primo al 78% di Santa Fiora, passando per il 76% di Arcidosso e il 74% di Seggiano. Numeri significativi, ai quali si intende dare ulteriore spinta puntando anche sul contributo delle numerose comunità straniere che vivono sul territorio, perché anche la corretta gestione dei rifiuti diventi strumento e occasione di consapevolezza e integrazione.