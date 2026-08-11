GROSSETO – La Provincia di Grosseto ha dato il via all’iter per l’affidamento dei lavori per realizzare il nuovo immobile destinato a ospitare il Polo per l’Industria e la Trasformazione Agroalimentare Toscana (Pitat), in località Enaoli a Rispescia. Un investimento complessivo di 3,025 milioni di euro, con un appalto da 1,46 milioni e l’obiettivo di avviare i lavori entro il 30 settembre 2026.

La procedura di gara

Il progetto esecutivo, dopo la conclusione delle attività di verifica e validazione, era stato approvato con decreto presidenziale n. 97 del 16 luglio 2026. La Provincia procede ora con una procedura aperta, svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale Start, per un valore complessivo dell’appalto pari a 1.461.591,72 euro, comprensivo dei costi per la sicurezza.

L’intervento si inserisce in un quadro economico complessivo di 3.025.000 euro, che comprende, oltre ai lavori, l’acquisto delle attrezzature scientifiche, l’adeguamento degli impianti e dei locali, gli arredi, la banca del germoplasma e la realizzazione della saletta multimediale.

Limatola: «Investimento strategico»

«Il Polo Agroalimentare rappresenta un investimento strategico per il futuro della nostra provincia e per la capacità del territorio di innovare, fare ricerca e sostenere la competitività delle imprese della filiera agroalimentare – dichiara il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola -. Con l’avvio della procedura di gara entriamo nella fase operativa dopo un percorso amministrativo e progettuale articolato e lungo. L’obiettivo è iniziare i lavori a settembre, per arrivare ad avere un’infrastruttura strategica per l’innovazione e la sostenibilità della nostra agricoltura».

Un progetto avviato nel 2006

Il progetto del Polo Agroalimentare nasce da un percorso avviato dalla Provincia nel 2006 e inserito dalla Regione Toscana tra gli obiettivi strategici regionali. Nel 2014 la Regione ha approvato il progetto per la realizzazione del Polo, con un contributo regionale di 1.718.711,17 euro, cui si è aggiunto il cofinanziamento del Ministero dello sviluppo economico pari a 838.529 euro. Con il suo arrivo, l’amministrazione Limatola ha dato nuovo impulso al progetto, fermo da anni, ottenendo la conferma dei finanziamenti ministeriali e regionali e aggiungendo risorse proprie della Provincia.