GROSSETO – Caldo protagonista anche oggi, martedì 11 agosto, in provincia di Grosseto, ma con qualche insidia pomeridiana soprattutto nelle zone interne e sui rilievi. Domani, mercoledì 12 agosto, aumenterà invece l’instabilità, con la possibilità di temporali sparsi anche di forte intensità nelle aree interne centro-meridionali. È il quadro indicato dal Centro Funzionale Regionale della Toscana nell’aggiornamento delle 14:50.

Oggi caldo, possibili temporali sui rilievi

Per questo pomeriggio il CFR prevede lo sviluppo di nuvolosità sui rilievi, dove non si escludono locali temporali. Altrove continueranno a prevalere condizioni estive. Temperature molto elevate, con valori che nelle pianure interne toscane possono raggiungere 37-39 gradi. Sulla costa possibili rinforzi di Maestrale, con mare poco mosso.

In Maremma farà quindi caldo soprattutto nell’area di Grosseto, con valori prossimi ai 37-39 gradi nelle zone più interne. Più contenute le temperature sulla costa: a Orbetello 3BMeteo indica oggi valori tra 26 e 32 gradi. Sull’Amiata e nelle zone interne aumenta invece la possibilità di addensamenti pomeridiani.

Domani più instabile nelle zone interne

Mercoledì 12 agosto inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio la situazione cambierà. Il CFR segnala la formazione di nubi cumuliformi sulle zone interne centro-meridionali, dove saranno possibili temporali sparsi, localmente anche di forte intensità.

Le temperature resteranno alte: nel nord della provincia Follonica e Massa Marittima potranno avvicinarsi rispettivamente ai 37 e 36 gradi, con rischio di temporali soprattutto nell’entroterra massetano. A Grosseto caldo ancora intenso, mentre sull’Amiata sarà maggiore la probabilità di rovesci pomeridiani. Al sud, Orbetello e Monte Argentario resteranno più mitigati dal mare: a Orbetello sono attesi circa 27-32 gradi.

Venti e mare

Domani venti inizialmente deboli da nord-est, con temporanea rotazione a Maestrale lungo la costa durante il pomeriggio. Il mare resterà poco mosso.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: CFR Toscana