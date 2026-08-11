MASSA MARITTIMA – Vino, sapori della Maremma e musica hanno animato il centro storico di Massa Marittima per “Le Notti del Vino”, la manifestazione che lunedì 10 agosto ha portato nelle vie e nelle piazze della città produttori, appassionati e visitatori. Il Giunco ha seguito la serata con il fotoreportage di Giorgio Paggetti, raccontando attraverso le immagini l’atmosfera dell’evento.

Dalle 20 fino a mezzanotte il centro storico si è trasformato in un grande percorso dedicato alle produzioni del territorio, con le aziende vitivinicole protagoniste della manifestazione promossa dalla Strada del Vino e dei Sapori Monteregio, in collaborazione con il Comune di Massa Marittima.

Un viaggio tra 23 produttori

Sono state 23 le realtà del territorio presenti con le proprie etichette: Podere Cigli, Azienda Agricola La Pace, Montepozzalino, Cantina I Vini di Maremma, Rosae Maris, Azienda Agricola Valentini, Ampeleia, Valdonica, Tenuta del Fontino, Rocca di Frassinello, Cacciagrande, Tenuta Poggio al Rilicologgio, Biodistretto Colline della Pia, Morisfarms, Le Sedici, I Forestieri, La Cura, Il Capannino, Azienda Castello Viscogliosi, Maremmalta, La Pierotta, Campo Bargello e Conti di San Bonifacio.

Un’occasione per conoscere da vicino produttori ed etichette e, soprattutto, per raccontare la varietà del patrimonio enologico della Maremma attraverso un percorso inserito nella cornice del centro storico medievale di Massa Marittima.

Vino, prodotti del territorio e musica

Ad accompagnare le degustazioni anche i prodotti gastronomici e i punti ristoro organizzati dalla Pro Loco di Massa Marittima e dai Terzieri di Cittannova, Cittavecchia e Borgo. La musica dal vivo ha completato la serata, trasformando l’appuntamento dedicato al vino in un momento di festa nel cuore della città.

Alla manifestazione hanno partecipato anche Slow Food Monteregio e Sistema Maremma, composto da Biodistretto Colline della Pia, Drago aps e Ccibo Maremma.

«Le Notti del Vino uniscono promozione del territorio, cultura del vino e valorizzazione delle nostre produzioni – aveva spiegato alla vigilia Lorenzo Balestri, assessore all’Agricoltura del Comune di Massa Marittima –. È una serata pensata per vivere il centro storico, attraverso un percorso che mette al centro le aziende vitivinicole».

Una manifestazione che ha così messo insieme vino, gastronomia e uno dei centri storici più suggestivi della Maremma, offrendo una vetrina alle aziende locali e alle produzioni che raccontano il territorio.

Rivivi la serata nella fotogallery de Il Giunco con le immagini di Giorgio Paggetti.