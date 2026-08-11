RIOTORTO – Un incendio è divampato a Riotorto, nel comune di Piombino, interessando un’area con vegetazione e alcuni campi di sterpaglie. Le fiamme hanno messo a rischio un capannone e un’abitazione, prima di essere contenute.

Il rischio per capannone e abitazione

Grazie al tempestivo intervento del sistema regionale Aib (antincendi boschivi) e dei Vigili del fuoco, si è evitato l’espandersi del rogo verso gli edifici minacciati. Le operazioni hanno permesso di circoscrivere le fiamme prima che raggiungessero il capannone e la casa.

Le squadre impegnate

Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi dei Vigili del fuoco, dell’Unione dei comuni Colline Metallifere, dell’Avela e dell’Ampas. Al momento non sono note le cause che hanno fatto divampare l’incendio.

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