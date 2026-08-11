FOLLONICA. Il cielo di Follonica si prepara a vestirsi di luce. Il 14 agosto, alle ore 23.30, il Lungomare Carducci ospiterà un grande spettacolo di fuochi d’artificio, pensato per accompagnare cittadini e turisti nella serata che precede Ferragosto.

Sarà uno spettacolo della durata di circa 25 minuti, costruito attraverso 29 quadri coreografici, tutti differenti tra loro, ai quali seguirà un Gran Finale.

Un vero e proprio percorso artistico nel cielo, realizzato attraverso una selezione di prodotti della migliore manifattura italiana e internazionale e grazie alla collaborazione con artigiani specializzati del settore: lo spettacolo è a cura di PyroItaly di Cavriago. Le diverse sequenze saranno caratterizzate da effetti, colori, forme e aperture aeree differenti, con l’obiettivo di creare uno spettacolo dinamico e coinvolgente per il pubblico.

“Quello del 14 agosto è un appuntamento capace di coinvolgere tutta la città e regalare a cittadini e visitatori una serata di emozioni – commenta il sindaco Matteo Buoncristiani – abbiamo voluto uno spettacolo curato nei dettagli, con una forte componente artistica e una particolare attenzione alla qualità delle lavorazioni. Saranno 29 quadri completamente diversi, che accompagneranno il pubblico fino al Gran Finale. È un momento di festa che appartiene alla tradizione estiva di Follonica e che vogliamo continuare a valorizzare, coniugando spettacolo, qualità e sicurezza”.

Grande attenzione sarà riservata proprio alla sicurezza. La realizzazione dello spettacolo aereo sarà effettuata nel rispetto delle distanze previste e attraverso l’impiego di artifici professionali di diversi calibri, con effetti sviluppati a quote comprese indicativamente tra i 50 e i 100 metri, in relazione alle caratteristiche dei singoli artifici.

Per gli artifici di maggiore calibro, da 100 e 125 millimetri, saranno adottate specifiche modalità di lancio orientate verso il mare, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la distanza dalla passeggiata e dalle aree interessate dalla presenza del pubblico.

“La sicurezza viene prima di tutto – sottolinea l’assessore al turismo Azzurra Droghini – per questo l’organizzazione dello spettacolo è stata studiata con particolare attenzione anche sotto questo profilo, nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni previste. Vogliamo che sia una serata di festa, vissuta da tutti con serenità e nel pieno rispetto delle regole”.

In occasione dell’evento saranno predisposti gli opportuni provvedimenti di regolamentazione e chiusura della viabilità, oltre alle ulteriori misure organizzative necessarie per garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza. Le relative ordinanze e tutte le informazioni operative saranno rese note nei prossimi giorni attraverso i canali istituzionali del Comune di Follonica.