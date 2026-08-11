MARINA DI GROSSETO – Torna a Marina di Grosseto uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: i fuochi d’artificio di domenica 16 agosto per il patrono San rocco. Come ogni anno, lo spettacolo pirotecnico chiuderà la giornata di festa illuminando il cielo sopra il litorale e richiamando migliaia di persone tra residenti e turisti.

Quando iniziano i fuochi

Lo spettacolo partirà, come negli scorsi anni, un quarto d’ora prima della mezzanotte e durerà una ventina di minuti. Un appuntamento diventato ormai una tradizione, che ogni estate raduna famiglie e visitatori sul lungomare e sulla spiaggia per ammirare i giochi di luce che si specchiano sul mare.

Un classico dell’estate marinese

I fuochi del patrono sono uno dei momenti clou della stagione estiva a Marina di Grosseto, nel cuore di Ferragosto, quando la località è affollata di turisti. Per chi vuole assicurarsi la vista migliore, il consiglio è di raggiungere il lungomare o l’arenile con un po’ di anticipo, così da trovare posto prima dell’avvio dello spettacolo.

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