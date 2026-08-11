GROSSETO – Domani sera, mercoledì 12 agosto, alle 21.30 su Toscana Tv, torna l’appuntamento con Dilettando con Avis, con la quinta puntata della ventitreesima edizione, registrata nella suggestiva cornice del Campeggio Principina, a Principina a Mare. La puntata sarà replicata nella notte tra giovedì 13 agosto alle 00.30.

A conquistare la serata è stata Bianca Boldrini, giovane cantante di Riotorto, che con la sua intensa interpretazione di The Power of Love ha convinto pubblico e giuria, aggiudicandosi il primo posto e il premio intitolato alla memoria di Alessandra Paciarotti, stimata imprenditrice marinese, molto conosciuta e apprezzata per le sue qualità umane, il suo spirito imprenditoriale e il profondo amore per il territorio.

Alla serata è intervenuto anche il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha voluto testimoniare la propria vicinanza a una manifestazione capace da oltre vent’anni di coniugare spettacolo, valorizzazione del territorio e solidarietà. Secondo posto per un’altra cantante, la follonichese Fiamma Biagioni, che ha interpretato Siccome sei di Giordana Angi. Sul terzo gradino del podio sono salite invece le ginnaste delle Artistic Waves, protagoniste di una coinvolgente performance ispirata all’estate.

Il Premio Simpatia è andato al più piccolo concorrente della serata, Ethan Ciacci, autentico personaggio capace di conquistare il pubblico e la giuria con la sua grinta e la sua straordinaria presenza scenica, nonostante i suoi 5 anni, nell’interpretazione di Capolavoro, portata al successo dal Volo.

La quinta tappa, organizzata da Sistema Srl con il coordinamento di Laila Sabadini, ha confermato ancora una volta la formula vincente di Dilettando con Avis, nell’offrire una prestigiosa vetrina televisiva agli artisti dilettanti e, contemporaneamente, promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma.

A condurre la serata Carlo Sestini, affiancato dalle incursioni comiche di Paco Perillo e dalla collaborazione di Francesca Magdalena Giorgi. Particolarmente apprezzata anche la presenza dell’ospite Mirko Fabbreschi, autore delle sigle di alcuni dei più importanti e amati cartoni animati, che ha regalato al pubblico un momento musicale ricco di ricordi ed emozioni.

Sul palco sono saliti anche il barzellettiere Franco Mugnai, il gruppo di danza moderna e contemporanea Next Gen, la caratterista Rosy Dam, il cantante Leonardo Pinzuti, il cantante Paolo Scotto, protagonista anche di un emozionante ricordo dedicato al figlio Alessio, e la giovanissima cantante Swamy De Felice. Una serata che ha saputo alternare spettacolo, divertimento ed emozione, mantenendo sempre al centro il messaggio della donazione di sangue e plasma. Un progetto realizzato insieme ad Avis e sostenuto dal contributo di Fondazione CR Firenze.

Dilettando con Avis continua inoltre a raggiungere un pubblico sempre più ampio grazie alla diffusione su NovawebTV, Teleclub Italia, TVA Campania, Teatro TV, Italia On Line, RAN Tv, Cagliari Live Tv e sulle numerose altre emittenti televisive e piattaforme web che hanno scelto di trasmettere l’edizione 2026.

La puntata del Campeggio Principina è stata dunque un nuovo appuntamento con il talento e la solidarietà, con un pensiero speciale ad Alessandra Paciarotti, il cui ricordo dallo scorso anno accompagna il premio destinato al vincitore della tappa.