AMIATA – Un ciclista di 22 anni è stato soccorso ieri pomeriggio mentre scendeva con la bicicletta sull’Amiata. Il giovane è caduto in una zona impervia, difficile da raggiungere con i mezzi ordinari.

Il soccorso in una zona impervia

La caduta è avvenuta in un punto irraggiungibile con l’ambulanza. I sanitari e gli operatori del 118, giunti alle Macinaie, nel comune di Castel del Piano, con automedica e ambulanza, sono stati trasportati sul posto con la jeep dai vigili del fuoco.

Il recupero con Pegaso

Una volta raggiunto il ciclista, i sanitari lo hanno stabilizzato sul posto. Il giovane è stato poi recuperato con l’elisoccorso Pegaso e trasportato in ospedale.