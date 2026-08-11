CASTEL DEL PIANO – Assolo imperioso di Beniamin Benedic e quinto sigillo personale per Marcella Municchi: la dodicesima edizione della Castel del Piano al Tramonto, nona tappa del circuito podistico Uisp Corri nella Maremma, va in archivio registrando un grande successo di pubblico e partecipanti e con il dominio dei due corridori amiatini.

Nella gara maschile Benedic, portacolori della Uisp Abbadia San Salvatore, ha preso il comando fin dai primi metri staccando tutti e chiudendo i 7,8 chilometri del percorso (tre giri all’interno del centro storico) con il tempo di 27’37”. Alle sue spalle si è piazzato Michele Checcacci del Team Marathon Bike (28’53”), mentre sul terzo gradino del podio è salito Antonio Labate del Circolo Canottieri Aniene (29’14”).

Tra le donne festeggia ancora Marcella Municchi dell’Atletica Costa d’Argento, prima al traguardo in 32’53”. Per lei si tratta della quinta vittoria in questa manifestazione dopo i successi del 2016, 2021, 2024 e 2025. Il podio femminile è completato dalla compagna di squadra Marika Di Benedetto, seconda in 34’38”, e da Luljeta Zefi della Uisp Abbadia San Salvatore, terza in 36’04”.

L’evento è stato organizzato da Amiata Outdoor e Avis Castel del Piano, con la guida tecnica del Team Marathon Bike di Grosseto e della Uisp e il patrocinio del Comune di Castel del Piano e della Provincia di Grosseto. Sui nastri di partenza si sono presentati 107 podisti degli oltre 120 iscritti, anticipati dalla “Mini Run” che ha visto correre una cinquantina di bambini prima della gara degli adulti, alla presenza della sindaca Cinzia Pieraccini.

Soddisfatto Manfred Castlunger, presidente di Amiata Outdoor: “Ovviamente siamo contentissimi. Per noi è il secondo anno e la tendenza è in crescita, che è il nostro scopo. Abbiamo ricevuto tanti complimenti e questo ci rende orgogliosi. Il pacco gara importante rende interessante l’evento, oltre alla bellezza del paese come organizzazione e ospitalità: puntiamo molto su questo e sulla promozione del territorio. Facciamo attività all’aperto per valorizzare i luoghi e i produttori locali ci aiutano proprio con un pacco gara ricco. L’obiettivo è una crescita sostenibile del 10-15% all’anno per tornare gradualmente, entro cinque, ai 150 partecipanti di prima del Covid, mantenendo una corsa di qualità. Alla fine della gara abbiamo avuto un controllo antidoping a sorpresa su quattro atleti partecipanti; le fasi delicate delle verifiche sono state gestite benissimo senza alcun problema”.

Nelle singole categorie maschili e femminili, la vittoria è andata a Edoardo Tonani della Ymca Grosseto (categoria A), Andrea Zombardo della Mens Sana Siena (categoria B), Francesco Scalora della IV Stormo (categoria C), Gianluca Colicci del Team Marathon Bike (categoria D), Alberto Mariani della Genzianella (categoria E), Claudio Nottolini dell’Atletica Costa d’Argento (categoria F), Mauro Covarelli della Avis Perugia (categoria G) e Renato Goretti della Track & Field (categoria H). Nelle categorie femminili si sono imposte Elena Tronconi come libera (categoria I), Paola Novelli della Track & Field (categoria L) e Angela Mazzoli dell’Atletica Costa d’Argento (categoria M).