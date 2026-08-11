PORTO SANTO STEFANO – Un acquascooter e un’unità da diporto sono stati sorpresi a navigare oltre i limiti di velocità entro i 500 metri dalla costa. Altri diportisti multati per essere entrati nelle acque riservate alla balneazione, in particolare nelle isole dell’arcipelago toscano, mettendo a rischio i bagnanti.

È questo il bilancio dei controlli svolti nel fine settimana dall’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, nell’ambito dell’operazione nazionale «Mare e laghi sicuri 2026».

Le attività di vigilanza e prevenzione della Guardia costiera lungo il litorale toscano si intensificano nel periodo estivo, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza della navigazione e l’incolumità delle persone in mare. Nel promontorio dell’Argentario e nelle isole dell’arcipelago il presidio è stato particolarmente attento nell’ultimo fine settimana.

I controlli a Porto Santo Stefano

Il personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano ha sanzionato il conducente di un acquascooter e il conduttore di un’unità da diporto sorpresi a navigare a velocità superiori ai limiti consentiti entro i 500 metri dalla costa. Numerosi anche i diportisti multati per aver navigato all’interno delle acque riservate alla balneazione, in particolare nelle isole dell’arcipelago toscano, mettendo in pericolo le tante persone che facevano il bagno.

Accanto agli accertamenti delle condotte imprudenti, sono stati rilasciati diversi «bollini blu», a testimonianza del possesso di documentazione di bordo corretta e completa e di dotazioni di sicurezza adeguate al tipo di navigazione.

L’appello per il Ferragosto

In vista del prossimo fine settimana ferragostano e dell’aumento della presenza in mare di diportisti, bagnanti e subacquei, la Guardia costiera invita tutti gli utenti del mare a comportamenti improntati alla massima prudenza e al rispetto delle regole.

Tra le raccomandazioni: verificare sempre le condizioni meteomarine prima di uscire, rispettare le distanze dalla costa e i limiti di velocità, condurre le imbarcazioni con particolare attenzione vicino alle zone frequentate dai bagnanti e non sottovalutare eventuali segnali di malessere, chiedendo tempestivamente assistenza ai numeri di emergenza 1530 o 112. La sicurezza in mare, ricorda la Guardia costiera, è una responsabilità condivisa.