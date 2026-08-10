RISPESCIA – Il vino come espressione di un territorio, della sua storia, della sua biodiversità e della capacità delle comunità di custodirlo e renderlo vivo. È questo il filo conduttore dell’8ª Rassegna-Degustazione Nazionale dei Vini dei Parchi e delle Aree Protette, la cui cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera, nell’ambito dell’ultima giornata di Festambiente 2026, il festival nazionale di Legambiente dedicato all’ambiente e all’ecologia.

La rassegna è stata organizzata da Festambiente in collaborazione con il Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Pisa e con La Nuova Ecologia, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle produzioni vitivinicole che nascono all’interno o in prossimità di parchi, aree protette e territori di particolare pregio naturalistico.

Un patrimonio diffuso lungo tutta la Penisola, dove la viticoltura rappresenta non soltanto una componente importante dell’economia agricola, ma anche uno strumento di presidio del territorio, di tutela del paesaggio e di valorizzazione delle identità locali.

I campioni in concorso sono stati anonimizzati e sottoposti alla valutazione di una Commissione composta da tecnici ed esperti degustatori, presieduta da Francesca Venturi, professoressa associata del DISAA dell’Università di Pisa. La Commissione era composta inoltre da Roberto Bruchi, enologo e consulente vitivinicolo; Giuseppe Ferroni, agronomo già UniPi e presidente onorario della Commissione; Vincenza Folgheretti, enologa, consulente vitivinicolo e membro del Comitato Nazionale Enologi Enotecnici Periti Agrari; Francesco Lomi, agronomo e sensorialista; Chiara Sanmartin, professoressa associata DISAA dell’Università di Pisa; Mirella Tirabassi, delegata della Scuola Europea Sommelier Grosseto; Laura Zuddas, enologa del Gruppo Matura.

Tra i Vini Bianchi sono stati premiati il Frascati Doc 2025 dell’Azienda Agricola Villa Simone, dal Parco dei Castelli Romani; l’Elba Dop Vermentino Salmastro 2025 della Tenuta La Chiusa, dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; il Calabria Igp Zibibbo 2025 dell’Azienda Agricola Benvenuto, dal Parco Naturale Regionale delle Serre; il Maremma Toscana Doc Sauvignon 2025 di Podere Cigli, dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

Per i Vini Rosati hanno ricevuto il riconoscimento il Calabria Igp Rosato Urbano 2025 di Marrelli Wines, dall’Area Marina Protetta Isola di Capo Rizzuto, e il Cerasuolo d’Abruzzo Dop Vola Volè 2025, biologico e vegan, della Cantina Sociale Orsogna, dal Parco Territoriale Attrezzato dell’Annunziata.

Tra i Vini Rossi, il premio è andato al Cannonau di Sardegna Doc Icorè 2024 della Cantina Sociale Dorgali, dal Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu.

Quattro invece i riconoscimenti nella categoria Vini Dolci: il Moscato Passito dell’Elba Doc 2025, biologico, dell’Azienda Agricola Sapereta; il Monteregio di Massa Marittima Doc Riserva Vinsanto Affè 2006 di Podere Cigli; il Passito di Pantelleria Doc Nes 2024 di Carlo Pellegrino e l’Aleatico Passito dell’Elba Docg 2025 della Tenuta La Chiusa.

A distinguersi nella categoria Migliori vini da uve di Vitigni Identitari sono stati il Vesuvio DOP Caprettone Pietrargento 2025 di Tenuta Augustea, dal Parco Nazionale del Vesuvio, e il Pantelleria Doc Bianco di Venere 2025 di Carlo Pellegrino, dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria.

Il riconoscimento per il Miglior Blend varietale è andato al Circeo Dop bianco Innato 2025 della Cantina Villa Gianna, mentre il premio per il Miglior vino prodotto da Cooperative e Consorzi è stato assegnato al Maremma Toscana DOC Vermentino Albarese 2025 della Cantina I Vini di Maremma, dal Parco della Maremma.

La Commissione ha assegnato, come previsto dal regolamento, anche alcuni premi speciali, capaci di raccontare il volto più innovativo e responsabile della vitivinicoltura italiana.

La targa Donne in vitivinicoltura è stata assegnata a Manuela Castellani dell’Azienda Vitivinicola Castelsimoni di Preturo, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per l’impegno e la passione nella gestione dell’azienda vitivinicola.

Il riconoscimento Giovane imprenditore vitivinicolo è andato a Francesco Calini di Vignaenaoli Soc. Agr. a r.l. di Grosseto, nel Parco della Maremma.

La targa Sostenibilità ambientale è stata assegnata all’Azienda Vinicola Librandi di Cirò Marina, nella Zona di Protezione Speciale Marchesato e Fiume Neto, mentre quella per la Responsabilità sociale è andata all’Azienda Agricola Possa di Bonanini Samuele di Riomaggiore, nel Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Infine, il riconoscimento Agricoltura eroica è stato assegnato a Torre Mora Soc. Agr. Srl di Castiglione di Sicilia, nel territorio del Parco dell’Etna, a testimonianza del valore e della complessità di un’attività agricola portata avanti in condizioni particolarmente difficili e in territori dove coltivare significa anche difendere paesaggi e identità.

«La viticoltura che nasce nei parchi e nelle aree protette rappresenta una straordinaria sintesi tra agricoltura, tutela della biodiversità e valorizzazione dei territori – sottolinea Angelo Gentili, responsabile Agricoltura di Legambiente –. Queste esperienze dimostrano che produrre qualità può andare di pari passo con la capacità di prendersi cura del suolo, dell’acqua, del paesaggio e delle comunità locali. La transizione ecologica del settore vitivinicolo passa anche dalla valorizzazione di queste realtà, che custodiscono varietà autoctone, saperi e paesaggi e che possono diventare veri e propri presìdi di fronte alla crisi climatica».

«I riconoscimenti assegnati quest’anno – aggiunge Gentili – raccontano una viticoltura che non si limita alla qualità del prodotto, ma mette al centro anche la sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale, il ruolo delle donne e dei giovani e la capacità di continuare a coltivare anche nei territori più difficili. È questa la direzione che dobbiamo sostenere: un’agricoltura capace di innovare senza perdere il legame con la terra e con le comunità che la abitano».

La Rassegna-Degustazione Nazionale dei Vini dei Parchi e delle Aree Protette conferma così il proprio ruolo di appuntamento dedicato a un settore strategico per il futuro delle aree rurali italiane. Un viaggio attraverso vini e territori che dimostra come la qualità possa diventare anche uno strumento di tutela ambientale, presidio sociale e valorizzazione delle economie locali.