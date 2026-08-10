Foto di repertorio

ORBETELLO – E’ appena iniziata la nona edizione del Trofeo Banca Tema – 65esimo Torneo Città di Orbetello, Open Nazionale di tennis di Seconda categoria. Fino a domenica 23, giorno delle finali, giocatori provenienti da tutta Italia si sfideranno sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Orbetello (in foto, le premiazioni della scorsa edizione).

Con un montepremi di 4000 euro suddiviso equamente tra categoria femminile e maschile 2000, il livello qualitativo della manifestazione si preannuncia molto alto in virtù del numero di atleti di seconda categoria, con ben 22 giocatrici su 30 partecipanti (testa di serie la lucchese Cristina Pescucci 2/3) e 24 giocatori su 90 (con il pratese Matteo Mesaglio ed il massese Davide Galoppini, entrambi 2/3 a comandare), per gare almeno sulla carta spettacolari e combattute.

Anche quest’anno il main sponsor è la Banca Tema, istituto bancario di riferimento della Maremma, mentre il partner sponsor è sempre l’azienda Olearia Umbra Pietro Coricelli, che omaggerà tutti i partecipanti con i loro prodotti. L’amministrazione Comunale di Orbetello supporta economicamente da sempre il Circolo Tennis Orbetello con il patrocinio. I giudici arbitri sono Filippo Fabbri e Claudio Gallorini, mentre i direttori del torneo sono Marcello Bongini e Riccardo Falini.

Le gare si svolgeranno dalle 8 alle 22; risultati e programmi di gioco consultabili su www.fitp.it/tornei. Per informazioni [email protected].