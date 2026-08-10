GIANNUTRI – Nuovo intervento di soccorso sull’Isola di Giannutri, nel Comune di Isola del Giglio, da parte dei volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento.

Nel corso della giornata di 10 agosto, i volontari della Cri sono nuovamente intervenuti per prestare soccorso a una turista di 61 anni, arrivata sull’isola a bordo di una nave traghetto impegnata in un servizio di crociere turistiche.

La donna, anche a causa delle elevate temperature, ha accusato un mancamento accompagnato da un improvviso calo pressorio.

I tre volontari della Croce Rossa in servizio sono intervenuti presso il molo di attracco dell’imbarcazione turistica, dove hanno prestato assistenza alla paziente. La donna è stata supportata sia dal punto di vista psicologico sia attraverso la somministrazione di una bevanda zuccherata e di alimenti ricchi di sostanze proteiche.

I volontari hanno inoltre provveduto a controllare i parametri vitali e ad aggiornare la centrale di ascolto e coordinamento del servizio di emergenza sanitaria della Asl Toscana Sud Est sulla situazione.

«Un ulteriore intervento – dicono dalla Cri – che conferma l’importanza della presenza della Croce Rossa sull’isola, soprattutto durante il periodo estivo, quando l’afflusso di turisti e le alte temperature possono aumentare le situazioni di difficoltà e la necessità di assistenza sanitaria».