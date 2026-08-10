GAVORRANO – Il Comune comunica che, a seguito della grande partecipazione di pubblico prevista per lo spettacolo di Giorgio Panariello “E se domani”, in programma per il 16 agosto 2026 alle ore 21:30, l’area di sosta adiacente al Teatro delle Rocce non potrà accogliere tutti gli utenti.
Sarà pertanto disposta l’apertura straordinaria del parcheggio in località Finoria, interessato da un servizio navette attivo dalle ore 18:30. Si raccomanda, a fronte della possibilità di essere indirizzati verso quest’ultima area, di arrivare con un congruo anticipo, affinché il trasferimento possa avvenire entro l’orario di inizio dello spettacolo.
I soggetti con certificate ed oggettive disabilità motorie potranno accedere, sino ad esaurimento posti, in area parcheggio riservata, presso il Teatro. In ogni caso a questi ultimi sarà garantito un servizio di trasporto dedicato dalla zona biglietteria al teatro stesso.