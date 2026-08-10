MARINA DI GROSSETO – Nella serata di sabato 8 agosto, a Marina di Grosseto, l’associazione di promozione sociale “Savoia Cavalleria”, in collaborazione con la cooperativa “La Peschiera”, ha organizzato un concerto per raccogliere fondi a favore di Abio Grosseto, Associazione per il Bambino in Ospedale.

Caloroso l’abbraccio del pubblico accorso numeroso allo spettacolo che ha visto l’esibizione degli “8&8…16”, goliardico tributo adolescenziale, così si definiscono i sei componenti di questa tribute band degli 883, che ha coinvolto tutti, adulti e bambini, al ritmo del famoso gruppo italiano, spaziando nel loro vasto ed entusiasmante repertorio.

La raccolta fondi, nata per volontà dei soci dell’Aps “Savoia Cavalleria”, associazione del terzo settore sorta lo scorso anno dallo spirito solidale di appartenenti, personale in quiescenza e amici del reggimento “Savoia Cavalleria” (3°), vuole essere un contributo concreto a una realtà associativa, quella di Abio, presente in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia e che si occupa da sempre dell’assistenza dei bambini, degli adolescenti e dei loro genitori.

A Grosseto Abio opera nel reparto di pediatria e al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia dal 2004.