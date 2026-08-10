GAVORRANO – Il Gruppo Consiliare “Noi, per Gavorrano!” ha presentato una mozione, a prima firma della consigliera Chiara Vitagliano, per chiedere all’Amministrazione comunale di attivarsi, insieme alla Provincia di Grosseto, al fine di individuare una soluzione definitiva per migliorare la sicurezza dell’intersezione tra la Strada Provinciale Gavorranese, Piazza Giosuè Carducci e Via Petrarca, nella frazione di Filare.

«L’iniziativa nasce dalle numerose segnalazioni raccolte dai consiglieri comunali da parte dei residenti e degli automobilisti che percorrono quotidianamente quel tratto di strada. Da tempo, infatti, vengono evidenziate le difficoltà nell’immettersi sulla Strada Provinciale Gavorranese a causa della limitata visibilità, una criticità che in più occasioni ha dato luogo a incidenti e situazioni di pericolo».

«Abbiamo deciso di portare questa problematica all’attenzione del Consiglio Comunale – afferma la consigliera Chiara Vitagliano – perché riteniamo che la sicurezza stradale debba rappresentare una priorità assoluta. I cittadini ci hanno segnalato una situazione che vivono ogni giorno e che merita una risposta concreta. Oggi chi si immette sulla Provinciale è spesso costretto ad affidarsi allo specchio parabolico, che però non sempre garantisce una visibilità adeguata, soprattutto in presenza di sole, pioggia o condensa. In alcune circostanze è necessario avanzare con il veicolo fino a sporgersi sulla carreggiata, aumentando inevitabilmente il rischio di incidente».

«La mozione non individua una soluzione tecnica predefinita, ma impegna il sindaco e la giunta a promuovere un sopralluogo con gli uffici competenti e con la Provincia di Grosseto, proprietaria della strada, per effettuare una valutazione complessiva dell’intersezione e individuare gli interventi più efficaci per migliorarne la sicurezza».

«Abbiamo volutamente scelto un approccio costruttivo – prosegue Vitagliano – senza indicare noi quale debba essere la soluzione tecnica. Riteniamo che questo compito spetti ai tecnici. Chiediamo però che il problema venga finalmente affrontato, valutando tutte le possibili soluzioni, dagli interventi sulla segnaletica fino ad eventuali modifiche strutturali dell’incrocio, se ritenute necessarie.»

Il Gruppo Consiliare “Noi, per Gavorrano!” auspica che la mozione possa trovare il sostegno dell’intero Consiglio Comunale.

«La sicurezza dei cittadini non dovrebbe avere colore politico. Per questo ci auguriamo che la maggioranza voglia condividere questa proposta, nata esclusivamente dall’ascolto delle segnalazioni dei residenti e dalla volontà di prevenire il verificarsi di incidenti più gravi. Quando si parla di sicurezza stradale, crediamo sia doveroso lavorare insieme nell’interesse della comunità.»