GROSSETO – Sole, caldo intenso e temperature decisamente estive caratterizzeranno la giornata di oggi, lunedì 10 agosto, in provincia di Grosseto. Una situazione destinata a proseguire anche domani, martedì 11 agosto, con poche variazioni e valori massimi che nelle zone interne potranno raggiungere i 38 gradi. Il quadro di 3BMeteo indica tempo prevalentemente stabile, mentre il Centro Funzionale Regionale segnala nella tendenza caldo persistente e la possibilità di brevi fenomeni pomeridiani nelle zone interne.

Oggi sole e caldo intenso

A Grosseto capoluogo oggi cielo sereno per gran parte della giornata, senza precipitazioni: temperature comprese tra 21 e 38 gradi, con caldo particolarmente intenso nelle ore pomeridiane. Anche nel nord della provincia farà molto caldo: a Follonica 19-36 gradi, mentre a Massa Marittima 21-35 gradi.

Sull’Amiata, prendendo Arcidosso come riferimento, temperature tra 24 e 34 gradi, con qualche nube in più nel pomeriggio ma senza piogge indicate da 3BMeteo. Al sud valori più contenuti grazie alla vicinanza del mare: Orbetello 26-31 gradi e Monte Argentario 26-33 gradi.

Domani cambia poco

Anche martedì 11 agosto sarà una giornata tipicamente estiva. Grosseto resterà sui 21-38 gradi. A Follonica sono previsti 21-35 gradi, a Massa Marittima 22-36 gradi. Sull’Amiata, ad Arcidosso, valori tra 22 e 34 gradi. Più contenute le massime sulla costa meridionale: Orbetello resterà tra 26 e 31 gradi, mentre sul Monte Argentario si oscillerà tra 24 e 33 gradi.

Caldo protagonista

Il dato più significativo resta quindi il caldo, soprattutto nelle aree interne e nel capoluogo. 3BMeteo segnala condizioni di calore intenso nel pomeriggio a Grosseto e in diverse località della provincia. Sulla costa le temperature massime saranno inferiori, ma l’umidità potrà rendere il caldo maggiormente percepibile.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo