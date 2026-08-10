PITIGLIANO – Un evento meteo estremo si è abbattuto su Pitigliano, con piogge forti, vento e grandine. Fino a questo momento, fa sapere il Comune, non si registrano grossi danni. A causa del maltempo è stato temporaneamente chiuso il ponte sul fiume Meleta, sulla Strada regionale 74.

La riapertura del ponte

Gli operai della Provincia sono intervenuti prontamente per liberare la sede stradale. Il ponte, spiega l’amministrazione, viene riaperto con la prescrizione di procedere adagio per il rischio di strada sdrucciolevole.

Le verifiche in corso

Sono stati allertati gli uffici tecnici del Comune e dell’Unione dei comuni che, prima possibile, attiveranno le squadre di operai per intervenire sulle segnalazioni pervenute. «Ringraziamo la Provincia di Grosseto, la compagnia dei carabinieri di Pitigliano e la polizia locale per essere prontamente intervenuti», conclude il Comune.

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