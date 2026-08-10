GAVORRANO – Bandiere che volteggiano nel cielo, il ritmo dei tamburi, i costumi storici e, al calare della sera, il borgo trasformato nel palcoscenico della leggenda. Gavorrano ha celebrato domenica 9 agosto la 33esima edizione del Salto della Contessa, la rievocazione storica che ogni estate riporta il paese alle sue atmosfere medievali con la storia di Pia de’ Tolomei. Quest’anno era presente insieme al sindaco Stefania Ulivieri anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Una giornata che Il Giunco ha seguito con le immagini di Giorgio Paggetti, raccontando attraverso le fotografie i momenti più suggestivi della manifestazione, dal corteo storico agli spettacoli degli sbandieratori fino alla rappresentazione teatrale serale.

Il borgo invaso da figuranti, musici e sbandieratori

La festa è iniziata nel pomeriggio, quando le vie del centro storico si sono animate con i colori e i costumi dei gruppi partecipanti. A Gavorrano sono arrivati gli Sbandieratori di Arezzo, il Corteo storico di Scarlino e quello di Batignano, insieme ai cortei delle contrade Tolomei e Pannocchieschi, al Corteo storico comunale e ai Musici di Gavorrano.

Un lungo viaggio nel passato che ha attraversato le strade e le piazze del borgo, coinvolgendo il pubblico arrivato per assistere alla rievocazione.

Tra i momenti della giornata anche l’omaggio al Palio realizzato dai bambini della scuola dell’infanzia di Gavorrano e la consegna del gonfalone comunale al Capitano del popolo.

Lo spettacolo degli Sbandieratori di Arezzo

Particolarmente attesi gli spettacoli degli Sbandieratori di Arezzo, protagonisti con due esibizioni, alle 19 e alle 21.30. Lanci, evoluzioni e giochi di bandiere hanno accompagnato il pubblico verso il momento conclusivo della serata.

Con il calare della notte l’atmosfera è cambiata ancora una volta e piazza del Comune è diventata un grande teatro all’aperto.

“L’ombra della pietra” e la leggenda della Contessa

A chiudere la 33esima edizione è stata la rappresentazione teatrale “L’ombra della pietra”, dedicata alla leggenda che ha dato origine al Salto della Contessa e che da oltre trent’anni rappresenta uno degli appuntamenti più caratteristici dell’estate gavorranese.

Tra luci, costumi e scenografie inserite nel cuore del centro storico, la storia è tornata così a intrecciarsi con la leggenda, riportando per una sera Gavorrano indietro nel tempo.

La manifestazione si è svolta con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e del Comune di Gavorrano.

GUARDA LA FOTOGALLERY – Le immagini della 33esima edizione del Salto della Contessa nelle foto di Giorgio Paggetti.