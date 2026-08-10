I Vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Principina, nel comune di Grosseto, per un incendio che ha interessato una macchina agricola. Non si tratterebbe di un trattore, ma di una macchina per fare il cippato.

Le fiamme durante i lavori

Erano in corso alcuni lavori all’interno dell’azienda quando il macchinario ha preso fuoco. Le cause dell’innesco sono ancora da chiarire.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme, con il supporto di una squadra della Racchetta.

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