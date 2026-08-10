GROSSETO – Per chi decidesse di fare un salto a Grosseto, il “magma” cittadino potrà trovarlo racchiuso dentro le Mura. Molti le definiscono, nonostante la nostra bella Cattedrale, il monumento più importante che possediamo.

Aspetti storici, architettonici, artistici a parte, su cui non vogliamo entrare, le Mura ci interessano soprattutto per quell’immaginario che da sempre prende vita nei suoi vialetti e bastioni e per le sue contraddizioni.

Cosa sono per i grossetani queste Mura? Per noi, sono soprattutto un contenitore di memorie, un antico habitat di giochi fanciulleschi, con mamme, nonne, zie e tate appresso.

Andando più avanti con l’età, divenivano un “porto franco” d’incontri adolescenziali. Lei con le calzette corte color carne e petto germogliato, lui spesso con i calzettoni e pantaloni al ginocchio (chiamati all’“inglese” anche dai maremmani) che nascondevano una virile peluria, testimoniando la presenza nel soggetto di ormonali rivoluzioni.

Quando poi le macchine non erano ancora “elettrodomestici” di massa come oggi, le “effusioni” venivano praticate proprio sulle Mura, dove ogni zona offriva angolini appartati e… funzionali. Solo i “Leoni”, ovvero la “Rimembranza” sopra Piazza del Popolo (deputata proprio in questi giorni a un recupero), era zona esclusa, poiché frequentata da… “peripatetici”.

“Andiamo sulle Mura” equivaleva allora a una “avance” e la lei a cui era rivolto l’invito sapeva bene che cosa avrebbe significato accettare. Del resto, le generazioni di allora, dotate di pochi mezzi, erano costrette ad arrangiarsi in maniera autarchica, prima che la “Cinquecento” o qualche casa al mare permettessero maggiori comodità.

Sulle Mura di allora c’erano le aiuole con i fiori, le fontanelle, le vasche, i busti di uomini insigni e il “Casottino dei gelati”. Alla Cavallerizza si allenavano quelli della Pugilistica e di tanto in tanto, tolto il ring, d’estate la sera, un’orchestrina faceva ballare quei grossetani che non erano a Marina, dove alla “Rotonda” Fosco Marchetti, in arte “Zomba”, con la sua voce accendeva storie d’amore.

Oggi di queste Mura si parla di modernizzarle e renderle più fruibili. Il “Cassero” (per gli indigeni “la Fortezza”) è stato peraltro di recente oggetto di “cure”, modernizzandolo e rendendolo più funzionale.

La cosa fa piacere, memori peraltro del fatto che per lungo tempo è stato abitato da povere famiglie e persone in difficoltà, tra cui una “benemerita signora” dal nome accattivante di una rosa; signora che ricordiamo ”metteva l’amore sopra ogni cosa”.

Ebbene, a questo punto, ci sentiremmo di azzardare anche una proposta: perché non intitolare magari una piazzetta interna del Cassero, proprio alla nostrana “bocca di rosa”!?

Sarebbe una sorta di pubblico riconoscimento al suo innegabile ruolo sociale che svolse in quello storico luogo

Chissà se qualche Amministratore vorrà condividere e supporterà l’idea?