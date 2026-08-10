CASTELL’AZZARA – A partire da mercoledì 19 agosto, per le utenze del centro storico di Castell’Azzara, già interessate dalla raccolta porta a porta, sarà attivato anche il ritiro domiciliare degli imballaggi in vetro.

Il nuovo servizio, previsto nell’ambito del piano di riorganizzazione definito dall’amministrazione comunale insieme al gestore Sei Toscana, sarà effettuato ogni due settimane nella giornata di mercoledì.

Gli imballaggi in vetro dovranno essere conferiti negli appositi mastelli con coperchio verde, che dovranno essere esposti entro le ore 6.00 del mattino nel giorno previsto per la raccolta.

Per consentire a tutte le utenze interessate di dotarsi del nuovo contenitore, i mastelli per il vetro saranno distribuiti presso la Sala consiliare del Palazzo comunale, con accesso da Strada provinciale Montorio, venerdì 14 agosto, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Per il ritiro è necessario presentarsi con un documento di identità oppure con la ricevuta di pagamento dell’ultima bolletta tari.

L’amministrazione comunale ricorda inoltre che, a partire da sabato 22 agosto, i cittadini che non abbiano ancora provveduto a ritirare l’intero kit per la raccolta porta a porta potranno farlo presso la Sala consiliare del Palazzo comunale, e non più presso il Centro di raccolta, tutti i sabati, esclusi i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

L’introduzione della raccolta domiciliare del vetro rappresenta un ulteriore passaggio del percorso avviato dall’Amministrazione comunale per rendere il sistema di raccolta dei rifiuti più efficace e favorire una sempre maggiore qualità della differenziazione, attraverso un servizio progressivamente più organizzato e vicino alle esigenze della comunità.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e sui servizi attivi sul territorio è possibile consultare il sito di Sei Toscana, utilizzare l’App Iren Ambiente, disponibile gratuitamente per Android e iOS, oppure contattare il Numero Verde 800 127 484.