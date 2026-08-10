ORBETELLO – Un uomo è rimasto ferito in seguito a una caduta dalla bicicletta a Orbetello, in via Gaetano Carotti. L’allarme è scattato alle 17.29, quando è stato attivato il 118 dell’Asl Toscana Sud Est.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Albinia e le forze dell’ordine. Vista la necessità di un trasporto rapido, è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato l’uomo, di età compresa tra i 50 e i 60 anni, all’ospedale di Siena in codice giallo.

Le condizioni del ferito

Il codice giallo indica una situazione di media criticità. Al momento non sono note le cause della caduta, avvenuta lungo la strada.

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