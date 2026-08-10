VENTURINA – I Vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamenti di Piombino e Cecina, sono intervenuti per l’incendio di un autoarticolato sulla Variante Aurelia, tra San Vincenzo Sud e Venturina. Le fiamme sarebbero partite dai pneumatici della motrice.

Le fiamme dai pneumatici alla sterpaglia

Propagandosi, l’incendio ha interessato anche i pneumatici del mezzo rimorchiato e la sterpaglia presente ai due lati della carreggiata. Le squadre operative hanno provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dei mezzi e dei luoghi.

La chiusura dell’uscita San Vincenzo Sud

Le operazioni sono state agevolate dall’intervento dell’Anas, che ha permesso la chiusura momentanea dell’uscita San Vincenzo Sud per consentire il lavoro dei soccorritori. Sul posto era presente anche personale della Polizia stradale di Venturina.