Foto di repertorio

GROSSETO – La Fight Gym Grosseto si conferma una fucina di talenti d’élite per il pugilato italiano. La giovanissima Rachele Perna, appena diciassette anni, è attualmente impegnata a Lucca nello stage di preparazione della Nazionale Italiana Under 19 di pugilato. Il collegiale è l’ultimo passo prima della partenza per Loznica, in Serbia, dove dall’11 al 22 agosto difenderà i colori azzurri ai Campionati Europei Under 19 nella categoria fino a 60 kg.

La pugilessa grossetana è ormai considerata un punto fermo e una delle atlete di punta della selezione azzurra. Il suo palmarès internazionale parla chiaro: vanta già un prestigioso argento europeo conquistato nella categoria Under 17 e, più di recente, una medaglia d’oro dominante al torneo internazionale Under 19 di Brandeburgo, in Germania.

Il talento di Rachele è coltivato quotidianamente tra le mura della Fight Gym Grosseto, sotto la guida attenta del maestro Raffaele D’Amico. Un lavoro di squadra che vede la stretta collaborazione del tecnico Carmine Perna, padre della ragazza, di Emanuela Pantani e di Giulio Bovicelli. Un team tecnico solido che ha saputo plasmare le doti atletiche e mentali della giovane campionessa.

L’obiettivo immediato in Serbia è chiaro: confermare l’eccellente percorso continentale e tentare l’assalto al gradino più alto del podio per migliorare l’argento dello scorso anno. Ma l’estate di fuoco di Rachele Perna è solo il trampolino di lancio di un autunno ancora più ambizioso. Lo sguardo e la concentrazione della pugile sono infatti già rivolti anche alla seconda metà di ottobre, quando la rassegna iridata dei Campionati Mondiali la attenderà a Budva, in Montenegro, dal 14 al 28 ottobre.