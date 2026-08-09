GROSSETO – Si è conclusa con la misura di 55,30 metri la gara di Mattia Bartolini nelle qualificazioni del lancio del disco ai Campionati Mondiali Under 20 di atletica leggera di Eugene. Il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema, inserito nel gruppo B della qualificazione, ha iniziato il concorso con un lancio di 54,96 metri. Al secondo tentativo è arrivato un nullo, mentre nell’ultima prova Bartolini ha migliorato la propria misura fino a 55,30 metri (foto Sportmedia/Fidal).

La prestazione gli è valsa l’11esima posizione nel gruppo B, risultato che non è stato sufficiente per accedere alla finale. La qualificazione diretta era fissata a 60,50 metri, mentre per entrare tra i dodici finalisti era necessario ottenere una delle migliori misure complessive. La gara si è rivelata essere di un livello stellare: due record nazionali, addirittura 13 atleti sopra la misura di qualificazione e ben 17 sopra i 59 metri.

Per Bartolini si è trattato del primo confronto iridato nella categoria Under 20, affrontato con il disco da 1,750 kg, attrezzo previsto per la categoria. Il giovane lanciatore grossetano ha così completato una stagione che lo ha portato sulla pedana di uno dei principali appuntamenti internazionali dell’atletica giovanile.

La gara di Eugene rappresenta anche un passaggio tecnico importante nel percorso di Bartolini, che nelle categorie giovanili ha già ottenuto risultati di rilievo nel lancio del disco. Nel 2025 aveva stabilito il record italiano Under 18 con il disco da 1,5 kg, portando il primato a 63,60 metri, e conquistato la medaglia d’argento all’EYOF.

A seguire Bartolini nella trasferta dell’Oregon è stato il tecnico Francesco Angius, responsabile del settore lanci e allenatore personale dell’atleta, insieme ad Andrea Presacane, collaboratore del settore velocità dell’Atletica Grosseto Banca Tema. “La tensione si è fatta sentire e la tecnica ne ha risentito, una gara che è comunque da mettere nel bagaglio delle esperienze, in quanto obiettivamente oggi la finale era fuori dalla portata” ha commentato Angius subito dopo la fine della competizione.

Si chiude dunque nella nottata italiana di sabato 8 agosto il mondiale di Mattia Bartolini, con una misura di 55,30 metri e un’11ª posizione nel proprio gruppo di qualificazione.