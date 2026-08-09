GROSSETO – Un’auto è uscita di strada stamani in via delle Collacchie, nel comune di Grosseto. L’allarme è scattato alle 6.18, quando è stato attivato il 118 per soccorrere il conducente.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’ambulanza della Croce rossa di Marina di Grosseto, con a bordo un infermiere. Un uomo di 25 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale della Misericordia di Grosseto.

I rilievi sull’incidente stradale

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono note le cause per cui l’auto è finita fuori strada.

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