FOLLONICA – Incidente stradale questo pomeriggio a Follonica, tra via Litoranea e via Toscanini.
Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter.
Il ferito
L’uomo che si trovava sul motorino è rimasto ferito. Soccorso dagli operatori della Croce rossa, è stato trasportato in ospedale.
I rilievi
Sul posto sono intervenuti la Polizia municipale, per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente, e i Vigili del fuoco.
A scontrarsi auto e scooter. L’uomo che si trovava sul mortorino è rimasto ferito. Soccorso dagli operatori della Croce rossa è stato trasportato in ospedale.
Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente e i Vigili del fuoco.