FOLLONICA – Incidente stradale questo pomeriggio a Follonica, tra via Litoranea e via Toscanini.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter.

Il ferito

L’uomo che si trovava sul motorino è rimasto ferito. Soccorso dagli operatori della Croce rossa, è stato trasportato in ospedale.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti la Polizia municipale, per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente, e i Vigili del fuoco.

A scontrarsi auto e scooter. L’uomo che si trovava sul mortorino è rimasto ferito. Soccorso dagli operatori della Croce rossa è stato trasportato in ospedale.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente e i Vigili del fuoco.