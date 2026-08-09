CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – A seguito dell’incendio a Castiglione, incendio che nella notte tra venerdì e sabato ha completamente distrutto un appartamento in via Paolini, l’amministrazione comunale si è subito attivata per trovare una soluzione abitativa temporanea e garantire sostegno ai due fratelli che vi risiedevano. La casa è stata dichiarata totalmente inagibile e posta sotto sequestro: saranno i Vigili del fuoco a effettuare le verifiche sulla struttura e, in particolare, ad accertare le condizioni di sicurezza del solaio e l’eventuale rischio di cedimenti.

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Le prime ore dopo il rogo a Castiglione

Nell’immediatezza dell’emergenza, per la notte di venerdì, i due fratelli sono stati accolti da don Paolo presso la Curia. Nella giornata di sabato la sindaca Elena Nappi e l’assessora al sociale Sandra Mucciarini si sono attivate per individuare una sistemazione, nonostante il Comune non disponga al momento di alloggi destinati alle emergenze abitative.

«In una situazione di emergenza come questa la priorità era trovare immediatamente una soluzione per queste due persone che, oltre ad aver perso la propria casa, non hanno parenti sul territorio che possano accoglierle – sottolineano la sindaca Elena Nappi e l’assessora Sandra Mucciarini -. Abbiamo lavorato fin da subito per dare una risposta concreta e siamo riuscite a trovare una sistemazione per i prossimi giorni. È un esempio importante di come, nei momenti di difficoltà, l’amministrazione comunale e la comunità possano fare squadra».

La rete di solidarietà

Aldo Guidi, che gestisce appartamenti e case vacanze, ha dato immediatamente la propria disponibilità ad accogliere i due fratelli in uno dei suoi alloggi liberi, mettendolo a disposizione almeno fino al 20 agosto. In paese si è attivata subito una rete di sostegno per le necessità quotidiane: Donatella Guidi, dell’Hotel Miramare, garantirà i pasti, pranzo e cena, che saranno recapitati ai due fratelli con il supporto del Comune; anche il Club velico ha dato la propria disponibilità per eventuali ulteriori necessità; la Vab ha trasportato nel nuovo alloggio le poche cose recuperate dalla casa andata a fuoco. È inoltre partita una catena di solidarietà per raccogliere vestiti, prodotti per l’igiene personale e altri beni di prima necessità.

L’impegno del Comune

«Ringraziamo tutte le persone, le associazioni e le realtà del territorio che si sono messe a disposizione – aggiungono Nappi e Mucciarini -. Il Comune continuerà a seguire da vicino la situazione e a farsi carico delle misure di sostegno che potranno essere attivate, con l’obiettivo di accompagnare questi due concittadini in una fase per loro di particolare difficoltà».